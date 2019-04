Giovedì sul palco del Novecento concerto tributo ai Pink Floyd

» Musica - Reggio Emilia

La band reggiana “Sequencer” dal 2015 ha dato vita ad un nuovo progetto: dopo un trentennio di concerti premiati da ampi consensi nel proporre musica “progressive” italiana ed internazionale (tributo ai Genesis), offre ora uno show che è un omaggio alle alchimie pinkfloydiane, curando ogni dettaglio sia sul fronte musicale che dello spettacolo, con proiezioni di filmati su megaschermo, giochi di luce ed immagini ispirate ai grandi capolavori della band britannica. Arriva questo giovedì, 11 aprile, a Cavriago al cinema teatro Multisala Novecento alle ore 21 per proporre il concerto “The dark side of sequencer”, un concerto tributo ai Pink Floyd.

La serata fa parte della stagione dei concerti dal titolo “Novecento live Emotion”, una rassegna con proposte pop, rock, di musica classica, emiliana e internazionale. Fino a maggio si alternano sul palco della sala Rossa sette band od orchestre, di giovedì sera alle 21, per accontentare tutti i gusti.

Le prevendite per i biglietti sono attive. Costo biglietto: 15 euro. E’ possibile acquistare il biglietto su www.multisala900.it, per telefono (0522/372015) pagando con carta di credito o prepagata, o direttamente alla cassa in via del Cristo 5 negli orari di apertura del cinema (feriali dalle 20.30 alle 21,30, sabato dalle 20 alle 22,30, festivi dalle 15 alle 21).