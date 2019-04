Gualtieri, iniziati i lavori della rotatoria tra la Sp63R e la Sp81

» Bassa reggiana

A Santa Vittoria di Gualtieri sono iniziati in questi giorni i lavori di sistemazione a rotatoria dell’incrocio tra la Sp 63R (via San Pellegrino) e la Sp 81 (via Fangaglia). “Si tratta di un altro importante intervento, previsto all’interno del Piano nazionale della sicurezza stradale, per eliminare i punti critici della viabilità provinciale – dichiara il presidente della Provincia di Reggio Emilia, Giorgio Zanni – La Sp 63R registra infatti forti volumi di traffico, anche pesante, in entrambi i sensi di marcia ed una scarsa visibilità per i veicoli provenienti dalla Sp 81”. La stessa Provincia ha finanziato metà dell’opera, che ha un costo complessivo di 240.000 euro: gli altri 120.000 euro saranno coperti con fondi del Piano nazionale della sicurezza stradale (97.000 euro) e del Comune di Gualtieri (23.000 euro).

“La rotatoria di Santa Vittoria – commenta il sindaco Renzo Bergamini – si inserisce all’interno di un piano per la sicurezza stradale studiato da Provincia e Comune che ha visto realizzare nell’ultimo decennio già diversi interventi: quest’opera, in particolare, oltre a mettere in sicurezza un incrocio particolarmente problematico, permetterà contestualmente al Comune di intervenire per collegare le due ciclopedonali e garantire collegamenti sicuri da e per il centro di Santa Vittoria”.

“Il progetto – aggiunge il consigliere delegato alle Infrastrutture Andrea Carletti – prevede infatti la realizzazione di un tratto di percorso ciclo-pedonale a lato della rotatoria, sulla Sp 81, collegato ed integrato con il percorso ciclopedonale esistente lungo la Sp 63R mediante la creazione di un attraversamento pedonale dotato anche di lampeggianti ‘attivi’”. Il cantiere per la realizzazione della rotatoria di Santa Vittoria, avviato in questi giorni, dovrebbe ultimarsi entro fine giugno.