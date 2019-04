Lavori Fer sulla stazione piccola di Modena, possibili code in via Morane

» Modena - Viabilità

I lavori di manutenzione straordinaria che Fer sta effettuando alla stazione ferroviaria di piazzale Manzoni potranno causare rallentamenti del traffico e accodamenti su via Morane fino a lunedì 15 aprile.

Lo comunica Fer che, nell’ambito dell’intervento per il miglioramento sismico della Stazione piccola, ha infatti spostato nel nuovo edificio che diventerà la centrale operativa il complesso delle apparecchiature che comandano le barriere del passaggio a livello di via Morane. Lo spostamento ha interessato anche il sistema dei collegamenti che collegano, con l’obiettivo di rendere il traffico il più possibile scorrevole, il comando di apertura e chiusura delle barriere con il semaforo che regola l’incrocio Morane-Gobetti-don Minzoni, interrompendo la sincronia.

Per tutta la durata dei lavori, la mancanza di sincronia potrà, dunque, causare puntuali disagi alla circolazione e accodamenti negli orari di chiusura del passaggio a livello, pur non comportando nessun problema di sicurezza per la circolazione stradale.

Il ripristino del collegamento regolare è previsto per lunedì 15 aprile, dopo che Fer avrà effettuato il collaudo finale nei giorni di sabato 13 e domenica 14 aprile.