Martedì 9 marzo, presso la sala civica di San Michele, in via Bondi 6, lo psicoterapeuta Marco Franchini dialoga con il matematico Leonardo Pigoni. Partendo da emisferi differenti, Marco e Leonardo cercheranno di svelare alcuni processi automatici con cui la mente ci trae in inganno.

La serata è ad ingresso libero. Inizio ore 20.45.