Concluso l’ampliamento del parcheggio di via Spello a Zurco di Cadelbosco

» Bassa reggiana - Viabilità

Si sono conclusi i lavori che nelle scorse settimane hanno permesso l’ampliamento del parcheggio di via Spello a Zurco, un’opera che l’Amministrazione comunale ha fortemente voluto per dare una risposta concreta all’insufficienza di posti segnalata dai cittadini. Il parcheggio è stato di fatto raddoppiato e adesso il quartiere può disporre di 22 posti auto; è stata aggiunta in loco anche un’ulteriore batteria di cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Ma l’impegno dell’Amministrazione comunale cadelboschese per Zurco non finisce qui: per aumentare la sicurezza e i collegamenti con il resto del territorio, infatti, sarà realizzata una pista ciclopedonale a lato della strada provinciale SP63R (nel tratto compreso tra Zurco e via Molino Traghettino) con innesto a una pista esistente che porta a Cadelbosco di Sotto, per un totale di 1.276 metri.

Il primo lotto dei lavori, oltre alla pista ciclopedonale, comprende anche la realizzazione di una rotatoria all’intersezione con la SP65 (via Nuova per Bagnolo), mentre il secondo lotto prevede il tombamento di un fosso irriguo e la costruzione di un ponte ciclopedonale sul canale “Diversivo Bresciana”. L’intervento è cofinanziato dal Comune di Cadelbosco di Sopra e dalla Provincia di Reggio Emilia, per un investimento complessivo di 842mila euro.