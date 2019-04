Il Prefetto oggi in visita alla Casa di reclusione di Castelfranco Emilia

» Modena

Nella mattinata di oggi il Prefetto di Modena Maria Patrizia Paba si è recato alla Casa di reclusione di Castelfranco Emilia, dove è stata accolta dal nuovo Direttore Dr.ssa Maria Martone e dal Comandante della Polizia Penitenziaria Commissario Capo Armando Di Bernardo, che l’hanno accompagnata a visitare i vari padiglioni, i terreni e la serra dove si svolgono le attività agricole e la vasta struttura del Forte Urbano risalente al XVII secolo, che racchiude anche il cippo commemorativo di un eccidio di giovani modenesi di cui proprio in questi giorni ricorre il 75° anniversario.

Il Prefetto Paba ha inoltre incontrato gli Ispettori e i rappresentanti sindacali della Polizia Penitenziaria, soffermandosi poi con i professionisti e il personale dell’Istituto che curano le attività sanitarie, psicologiche, socio-rieducative e lavorative. Ha preso atto con compiacimento del clima collaborativo riscontrato con tutte le componenti che operano all’interno della Casa, manifestando incoraggiamento per le numerose progettualità messe in campo dalla Direzione, soprattutto in collegamento con la realtà del territorio.

Come al Sant’Anna qualche giorno fa, anche a Castelfranco Emilia l’incontro si è concluso con uno scambio di doni.