La magia di Ayrton contagia Imola: inaugurato il MAICC – Museo Multimediale Autodromo di Imola Checco Costa

È stata una giornata ricca di emozioni quella di oggi a Imola, dove ha inaugurato il rinnovato MAICC – Museo Multimediale Autodromo di Imola Checco Costa. Primo grande appuntamento dell’innovativo spazio museale imolese è la mostra “Ayrton Magico. L’anima oltre i limiti”, un vero e proprio viaggio alla scoperta del grande campione brasiliano, presentata in conferenza stampa dal suo curatore, Matteo Brusa.

Ad inaugurare il museo e a rendere omaggio ad Ayrton Senna anche alcuni grandi amici del pilota: da Giancarlo Minardi, patron della storica casa automobilistica ad Angelo Parrilla, fondatore della DAP, fino al giornalista e scrittore Leo Turrini. Non potevano mancare poi i figli dell’amato Checco Costa, a cui è intitolato lo spazio museale: Claudio Costa, per tutti il dott. Costa, fondatore della Clinica Mobile e Carlo Costa, storico speaker dell’Autodromo di Imola. Il taglio del nastro ha visto protagonista il Sindaco di Imola, Manuela Sangiorgi, mentre la presentazione del Museo è stata affidata ai rappresentanti delle tre aziende che hanno preso la gestione dello spazio: Gian Giacomo Cara, di TBS Group, Paolo Alongi, di Space S.p.A. e Adele Magnelli, di ETT S.p.A. Oltre a loro, il benvenuto del padrone di casa, il Presidente di Formula Imola Uberto Selvatico Estense.

Le dichiarazioni

Gian Giacomo Cara – TBS Group: “Questa per noi è una giornata importante: l’apertura di un museo che si è rifatto il trucco per presentarsi alla sua città in modo del tutto nuovo”

Paolo Alongi – Space S.p.A.: “È stata una vera e propria corsa fino all’ultimo istante, ma abbiamo creato uno spazio con show digitali immersivi. La vera sfida è stata portare la nostra esperienza in ambito museale in un contesto per noi del tutto nuovo. Siamo felici di essere la prima mostra nell’ambito del motorsport ad essere così spiccatamente multimediale”.

Adele Magnelli – ETT S.p.A.: “C’è una sempre più forte necessità di trasformare l’esperienza museale in un’esperienza fortemente emotiva. Il percorso espositivo di questa mostra è qualcosa di intimo, da vivere in modo quasi privato, a tu per tu con Senna. La mostra diventa così un organismo vivente, dove la tecnologia si mette al servizio del contenuto”.

Matteo Brusa – curatore mostra “Ayrton Magico. L’anima oltre i limiti”: “Con questa mostra avevamo due obiettivi: da una parte creare un percorso non esclusivamente didattico, ma trasmettere una sensazione, una magia, quella stessa magia che contraddistingue Ayrton. Volevamo far passare la profondità del suo sguardo e penso che ci siamo riusciti. Dall’altra, volevamo raccontare Ayrton partendo da Imola: è questo stesso luogo che stimola il racconto, un’alchimia che può esserci solo qui, a Imola.

Uberto Selvatico Estense – Presidente Formula Imola: “Devo ringraziare queste aziende che hanno reso possibile questa iniziativa: hanno riportato un sogno a Imola, facendo sì che si conservi la memoria di una luogo storico e dei suoi campioni”.

Leo Turrini – Giornalista e scrittore: “Tutte le volte che vengo a Imola mi commuovo: mi ritorna alla memoria quell’entusiasmo, quella frenesia, quell’ottimismo che caratterizzava quel periodo. Imola è un vero e proprio patrimonio dell’Italia”.

“Trovo bellissimo che a Imola si investano ancora tempo ed energie per continuare a coltivare questa memoria. Nessuno muore mai davvero fin quando ci sarà qualcuno in grado di ricordarlo”.

Dott. Claudio Costa – Fondatore Clinica Mobile: “Non trovo le parole per raccontare il mio rapporto e la mia storia con Ayrton: è un amore che dura”.

Manuela Sangiorgi – Sindaco di Imola: “Siamo tutti molto felici di avervi a Imola: vi accogliamo nella nostra famiglia. Si inizia con un memoriale sul grande Senna. L’auspicio è vedere uno spazio sempre più ricco di progetti e iniziative che portino tanti visitatori a Imola, anche internazionali. Condividiamo un percorso insieme a tutta la realtà che ruota intorno al nostro autodromo e vedere finalmente vivo il nostro museo”.