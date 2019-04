Sabato presentazione della lista Evoluzione Maranello

» Maranello - Politica

Sabato prossimo, 13 aprile, alle ore 11.00 presso il Made in Red Café in Piazza Libertà a

Maranello, il candidato Sindaco Guglielmo Sassi presenterà alla stampa ed agli elettori

che vorranno intervenire, il programma ed i candidati delle due liste che sostengono la

sua candidatura: la lista civica Evoluzione Maranello ed il Partito Fratelli d’Italia.

La presentazione avverrà nella zona attrezzata all’aperto del bar oppure, in caso di

maltempo, nella sala interna del bar stesso.

La candidatura del Geom. Sassi, maranellese “doc”, già tra i promotori, negli anni ’80,

della Lista Civica per Maranello che è stata presente in Consiglio Comunale fino al 2004,

è stata promossa da un gruppo di amici interessati a far crescere la propria città in un

modo più ordinato e più attento alle effettive esigenze dei cittadini, senza tuttavia

trascurare ciò che di positivo è stato fatto dalle amministrazioni precedenti e cercando di

rimediare, per quanto possibile, agli errori commessi dalle Giunte di sinistra e

centrosinistra che si sono succedute alla guida di Maranello dal dopoguerra ad oggi.

In occasione dell’incontro di sabato con i cittadini e la stampa, il candidato Sindaco avrà

modo di illustrare più a fondo lo spirito che guida la sua candidatura.