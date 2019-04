“Amy – the girl behind the name” all’Auditorium Ferrari di Maranello

» Cinema - Maranello - Musica

Prosegue la rassegna cinematografica dedicata alle star della musica all’Auditorium Enzo Ferrari, a cura di ATER Associazione Teatrale Emilia Romagna.

Giovedì 11 aprile alle ore 21 in programma “Amy – the girl behind the name”, il film documentario di Asif Kapadia dedicato a Amy Winehouse, star della musica, jazz singer del calibro di Ella Fitzgerald e Billie Holiday, morta di arresto cardiaco a 27 anni, provata dall’eccesso di alcol e droga, forse proprio mentre ne stava venendo fuori.

Il film ricostruisce la vita di Amy prima e dopo il successo e la fama.

Ingresso 5 euro.