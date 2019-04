Controlli dei NAS nel reggiano: sequestrati 150 chili di formaggio

» Cronaca - In evidenza Reggio Emilia - Reggio Emilia

I Carabinieri del NAS di Parma, nell’ambito dei servizi rivolti a garantire la sicurezza alimentare, hanno proceduto al controllo ed ispezione igienico-sanitaria di alcuni caseifici ed attività di commercio di salumi, formaggi e latticini.

In un caseificio della Val d’Enza, nel corso dei controlli, eseguiti con la preziosa collaborazione degli Ispettori del consorzio del parmigiano reggiano, i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro amministrativo oltre 200 confezioni di formaggio a pasta dura, esposte per la vendita, per un peso di circa 150 chili, in quanto riportanti in etichetta la dicitura “prodotto nei caseifici del consorzio del parmigiano reggiano”, evocando così, illegittimamente, una denominazione d’origine protetta e usurpandone la relativa reputazione commerciale.

Al legale rappresentante del caseificio i carabinieiri hanno comminato la sanzione amministrativa pari ad euro 4.000.00 complessivi. Il valore commerciale dei prodotti sequestrati ammonta a circa 3.000 euro.