Da Regina Elena 2500 uova di Pasqua per strutture di Modena e comuni montani

Anche in occasione della Pasqua 2019, con un gesto di solidarietà che si ripete ormai da 25 anni, l’associazione internazionale Regina Elena ha consegnato le uova di cioccolato e le colombe che saranno distribuite agli anziani e ai bambini accolti nelle strutture comunali di Modena e dei Comuni montani.

Nel pomeriggio di mercoledì 10 aprile i rappresentanti dell’associazione, presieduta dal piemontese Ilario Bortolan, rappresentato in questa occasione dal delegato nazionale Paolo Salerno, hanno incontrato in piazza Grande il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, per consegnare oltre 2.500 colombe e uova di cioccolato di da 800 grammi che per le feste pasquali saranno donate alla casa protetta Vignolese, al patronato Figli del Popolo di via Rua Muro, corso Canalgrande e via San Paolo, centri per disabili di via Pisano, via Internati Militari e via Campi. Altre sono stati distribuiti a Bomporto, Carpi, Fiorano, Formigine, Palagano, Polinago, Sassuolo e Vignola. Oltre ai dolci, sono stati consegnati anche generi alimentari.

Alla consegna, coordinata da Tullio Arcobello, hanno partecipato anche Fabio Braglia, sindaco di Palagano, e rappresentanti dei Comuni di Fiorano, Formigine, e Polinago, il presidente de “La Voce” Marino Albicini, la delegazione ligure dell’Ordine di Malta, dirigenti della onlus provenienti da diverse regioni e Maria Grazia Badiali. Presenti anche il parroco di Gesù Redentore don Fabio Bellentani che ha benedetto le uova ed i partecipanti, oltre a soci ed amici dell’associazione.

Nel corso dell’incontro, il sindaco Muzzarelli, anche a nome dei Comuni di Fiorano, Formigine, Palagano e Polinago ha consegnato a Maria Grazia Badiali una targa come ricordo e ringraziamento per i 25 anni di attività dell’associazione.

L’Associazione internazionale Regina Elena, creata 34 anni fa, opera in 56 paesi, occupandosi di beneficenza e promuovendo l’educazione, la cultura, la pace e la tutela dell’ambiente e del patrimonio.