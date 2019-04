Formigine, Righi Riva: Diventiamo “Città” coi “fatti” non solo a “parole”

» Formigine - Politica

“Apprezzo molto l’iniziativa della Lista Civica PER CAMBIARE che porta sempre nel dibattito pubblico proposte di grande visione e buon senso,

come quella che viene presentata nel Consiglio Comunale del 10.aprle pv.

Si tratta della proposta di realizzare a Formigine un Istituto di Scuola Superiore, idea discussa con un consistente gruppo di famiglie, che la Lista civica Per Cambiare ha provveduto a valorizzare con una specifica raccolta di oltre 350 firme.

Siamo l’unico grande Comune della Provincia senza una scuola Superiore.

Tutti gli oltre 1000 studenti di Formigine sono costretti a trasferirsi tutte le mattine, con grandi difficoltà ed ingenti costi per le famiglie.

Almeno altri 1000 studenti attraversano il paese in corriere, treno, auto, in direzione di Modena, dove da alcuni anni non vengono nemmeno accolte tutte le richieste di iscrizione.

Un assurdo anche dal punto di vista di inquinamento dell’aria.

La nostra volontà politica è di fare di tutto per diventare Città di FATTO e non solo a parole”.

(Costantino Righi Riva)