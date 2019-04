Cadelbosco di Sotto: ok al progetto per la nuova palestra della primaria Marconi

» Bassa reggiana - Scuola

È stato approvato il progetto per la realizzazione della nuova palestra della scuola primaria “Guglielmo Marconi” di Cadelbosco di Sotto, opera per la quale il Comune ha ottenuto dal Ministero un milione di euro. La progettazione è stata realizzata attraverso un percorso partecipato tra Amministrazione comunale, istituto comprensivo e associazioni dei genitori: l’assegnazione dell’appalto alla ditta costruttrice è prevista nel mese di luglio, mentre i lavori partiranno – salvo imprevisti – a ottobre.

La nuova palestra, dotata di tracciamento per i campi di gioco di pallavolo, basket e calcetto, oltre che di spogliatoi e servizi, per un’estensione complessiva di 800 metri quadrati, permetterà di rispondere alle esigenze sportive e ludico-aggregative non solo della scuola (con i suoi oltre 200 studenti) ma anche dei ragazzi e delle ragazze che abitano nelle frazioni di Cadelbosco di Sotto, Villa Argine e Villa Seta. Verrà così realizzato uno dei più importanti obiettivi del mandato dell’Amministrazione comunale.