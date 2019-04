Due arresti per furto e per spaccio ieri a Modena

» Cronaca - Modena

Ieri, in via Nonantolana presso il centro commerciale Torrenova, la Compagnia radiomobile dei Carabinieri di Modena ha denunciato per furto un cittadino ghanese del 1993, in Italia senza fissa dimora che, all’uscita dal centro commerciale, è stato trovato in possesso di generi alimentari appena asportati per un valore di 50 euro.

Ieri mattina, in viale Gramsci, sempre i Carabinieri hanno tratto in arresto un cittadino nigeriano del 1991, sorpreso mentre cedeva circa un grammo di cocaina ad un 33enne modenese, segnalato alla Prefettura per uso personale. Sequestrati anche 50 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio.