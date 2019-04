Fondazione Fico e l’Arma: un week end per la tutela dell’ambiente e la sicurezza alimentare

» Bologna

Si rinnova nel 2019 la collaborazione tra Fondazione Fico e i Reparti Speciali dell’Arma dei Carabinieri Legione Emilia Romagna: un intero fine settimana, il 13 e 14 aprile, sarà dedicato ai temi della tutela dell’ambiente e della sicurezza a tavola con 4 incontri pubblici.

Ma c’è di più: nella piazza del Futuro del Parco Eataly World, verranno allestiti dal Raggruppamento Biodiversità quattro punti formativi dedicati: ovvero 2 postazioni a cura del N.A.S. e del N.O.E. e 2 a cura del Reparto Biodiversità. Sabato e domenica, presso lo stand del N.A.S. si potrà assistere e partecipare alla simulazione delle attività di controllo a un centro di produzione alimentare o a un punto di ristorazione. Saranno inoltre organizzate una serie di animazioni dimostrative, della durata di 15 minuti ciascuna, aperte al pubblico, che consisteranno nella ricerca, da parte del cane antiveleni, di bocconi avvelenati appositamente occultati, in un’area di circa 30 mq.

Introdurranno i lavori il Comandante della legione Carabinieri “Emilia Romagna” Generale B. Claudio Domizi, il Comandante della Regione Carabinieri Forestali “Emilia Romagna”, Col. Pierangelo Baratta, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bologna, Col. Pierluigi Solazzo e Andrea Segrè, Presidente di Fondazione Fico. Ed ecco gli incontri in programma, gratuitamente accessibili per il pubblico nella Sala A del Centro Congressi del Parco Eataly World: alle 11, l’intervento del Ten. Col. Massimiliano Corsano, Comandante del Gruppo T.A. di Milano, che affronterà il tema de “Il ruolo del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri nella tutela del patrimonio ambientale e peculiarità del Comando CCTA”. Alle 12.30, il Magg. Umberto Geri, Comandante del N.A.S. di Bologna parlerà di “Sicurezza alimentare – attività di controllo dei N.A.S.”. Nel pomeriggio, alle 14.30, un focus su “Paesaggio, cambiamenti ambientali e salvaguardia della biodiversità”, a cura del Ten. Col. Giovanni Nobili, Comandante Reparto Cc Biodiversità Punta Marina (RA) e a seguire, alle 15.30, l’intervento del Cap. Amerigo Filippi, Comandante NIPAAF Piacenza riguarderà le “Attuali minacce alla biodiversità – specie aliene – invasive ed erosione genetica”.

L’Italia ha un patrimonio di biodiversità tra i più preziosi in Europa, un sistema che include quasi 900 aree protette. I dati dell’ultimo Rapporto Ecomafie 2018 di Legambiente mostrano che sono stati fatti passi da gigante negli ultimi anni, grazie alla nuova normativa sui reati ambientali introdotta nel 2015: in un anno sono stati effettuati 158 arresti per i delitti di inquinamento ambientale, disastro e omessa bonifica, con ben 614 procedimenti penali avviati, 538 ordinanze di custodia cautelare, 11.027 sequestri e 76 inchieste per traffico organizzato di rifiuti. Sul fronte controllo antifrodi alimentari, i dati per il 2018 dell’Icqrf (Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari), organo tecnico di controllo del ministero, nonché autorità italiana per la protezione dei prodotti Dop e Igp, parlano di oltre 25.000 operatori ispezionati, circa 53.000 prodotti controllati. Le irregolarità rilevate hanno riguardato il 20,3% degli operatori, il 12,4% dei prodotti e 8,7% sono stati i campioni con esito analitico irregolare.