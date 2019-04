Nonantola, Visioni Pedagogiche: rinviato al 18 maggio l’appuntamento di sabato

» Modena

A causa di problemi tecnici, il previsto appuntamento di sabato 13 aprile di Visioni Pedagogiche, a Nonantola al Nido Piccolo Principe, è stato rinviato a sabato 18 maggio.

Visioni Pedagogiche è uno spazio di ascolto e di confronto tra le varie esperienze dei genitori iscritti al Centro per bambini e famiglie, che fornisce uno sfondo teorico di riflessione utilizzando il filmato come mediatore emotivo.

In un tempo in cui è semplice emozionarsi, ma non è facile parlare di emozioni, si intende sollecitare la possibilità di “so-stare” nel mondo emotivo, per uscirne più consapevoli.

Questo dunque il nuovo calendario degli incontri con la Pedagogista e mediatrice familiare Patrizia Aprile: sabato 4 maggio e sabato 18 maggio dalle ore 11 alle ore 12 al Nido Piccolo Principe di Nonantola.

Visioni Pedagogiche è un progetto dedicato ai genitori iscritti al Centro per bambini e famiglie.