Sabato a Mirandola giochi sulla biodiversità per bambini e ragazzi

Si intitola “Giochiamo per conoscere la biodiversità” l’iniziativa organizzata dalla Som-Stazione Ornitologica Modenese “Il pettazzurro” di via Montirone 3 (in località Confine di Mortizzuolo) per sabato 13 aprile alle ore 15.

Si tratta di giochi, letture, laboratori ed escursioni, a cura di Francesca Savioli, per conoscere la natura del nostro territorio, dedicati a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni e alle loro famiglie.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il centro di educazione ambientale “La Raganella”, Asoer, Consorzio della Bonifica di Burana e Comune di Mirandola.