SITI B&T Group: importante commessa in Pakistan

» Ceramica

SITI B&T Group S.p.A., fornitore di tecnologia e di impianti completi al servizio dell’industria ceramica mondiale delle piastrelle e dei sanitari, quotato sul mercato AIM Italia (Ticker: SITI), ha fornito un nuovo impianto completo a Master Tiles and Ceramic Industries Limited (Master Tiles), azienda fondata nel 1982 che già oggi rappresenta il principale gruppo ceramico pakistano.

Master Tiles, infatti, ha deciso di quasi triplicare la propria capacità produttiva nello

stabilimento di Gujranwala, nel Punjab, passando da 15 a oltre 40 milioni di metri

quadrati/anno, grazie a un importante investimento fornito del valore complessivo di

37 milioni di euro.

Con le tecnologie innovative e sostenibili di SITI B&T Group, Master Tiles diventerà tra

i principali player asiatici del settore per volumi prodotti rafforzando inoltre una

leadership qualitativa che consentirà anche una maggiore competitività sui mercati

internazionali. La commessa è stata finanziata da un pool di banche locali e

internazionali.

“L’impianto è costituto interamente dalle tecnologie high-tech di ultima generazione

fornite dal nostro Gruppo che si propone come vero e proprio “Full Provider” –

commenta Fabio Tarozzi, CEO di SITI B&T Group – ed in ogni fase del processo

produttivo garantisce una soluzione altamente specializzata, che coniuga efficienza

produttiva ed Energy Saving conferendo al prodotto finito caratteristiche tecniche ed

estetiche di prim’ordine”.

L’operazione dimostra la capacità e il valore aggiunto del Gruppo nel fornire linee

complete chiavi in mano con una filiera di tecnologie costantemente sviluppata dai forti

investimenti in R&D, tra cui spiccano i forni con tecnologia brevettata Titanium®, le

presse EVO ad alto tonnellaggio, le decoratrici digitali di Projecta Engineering e le

macchine per la finitura superficiale del prodotto ceramico di Ancora. La consegna

dell’impianto avverrà nell’arco dei prossimi 12 mesi.

La presenza capillare in tutti i principali distretti produttivi della ceramica e il forte

presidio di tutti i mercati a maggior tasso di crescita, uniti all’ampia offerta

tecnologica di SITI B&T Group, con un portafoglio prodotti unico per completezza,

rappresentano una garanzia di crescita.

Il Gruppo ha chiuso il 2018 con ricavi di vendita consolidati pari a 206,2 milioni di

euro, +1,4% rispetto a 203,3 milioni di euro dell’esercizio 2017, con una crescita della

marginalità a doppia cifra (con Ebitda a +12% e un utile netto pari a 8,1 milioni di

euro, in aumento del 27%), trainata dalle vendite sui mercati internazionali.