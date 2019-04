Alessandra Burzacchini presenta il suo libro alla Cionini

» Letteratura - Sassuolo

L’appuntamento è inserito nella rassegna “Leggiamoci: libri, vita e storie”. Patrizia Bartoli dialogherà con l’autrice mentre alcuni brani del libro verranno letti ad alta voce da Patrizia Baldini e Maurella Testi di “Associazione Librarsi”.

Spesso sono le canzoni, a volte i libri e i film lo spunto da cui prendono vita i racconti raccolti nel libro “Gli occhi azzurri e poi”, Edito da Incontri Editrice ambientati in epoche diverse, ma soprattutto negli anni Settanta. Le pagine scorrono fra le parole e la musica di David Bowie, Roberto Vecchioni e Lucio Battisti, fra La Bella Addormentata e Jesus Christ Superstar, in un susseguirsi di piccole storie che riescono a far sorridere, a emozionare, a lasciar intuire che forse c’è sempre un angolo diverso da cui vedere le cose, perchè la realtà ha mille sfaccettature, mille segreti e un numero imprecisato di sogni.

Alessandra Burzacchini vive fra Carpi e Massa Marittima e insegna lettere al Liceo “Manfredo Fanti” di Carpi. Molti dei suoi racconti sono risultati finalisti o vincitori in numerosi premi letterari. Ha pubblicato la raccolta di racconti ‘In un aria di vetro’ (Edizioni Il Molo di Viareggio 2008) e i romanzi ‘Blu principe’ (2012) e ‘Sulle tamerici salmastre’ (2015), entrambi per Artestampa.”