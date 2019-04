» Modena

Per le previsioni di maltempo, è stata annullata definitivamente l’edizione numero 14 di “In bici con la 4”, pedalata con il Quartiere 4, che avrebbe dovuto svolgersi al Parco Ferrari domenica 14 aprile. La manifestazione, in programma in prima battuta domenica 7 aprile, era stata già rinviata per lo stesso motivo.

Per informazioni: Quartiere 4, via Newton 150/b, tel. 059 2034030; www.comune.modena.it/decentramento/quartiere-4; www.facebook.com/quartmo4