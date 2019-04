Centri estivi maranellesi: via alle iscrizioni

» Maranello

Lunedì 15 aprile si aprono le iscrizioni ai Centri Estivi proposti dal Comune di Maranello per l’estate 2019, rivolti ai bambini che frequentano nidi, scuole d’infanzia e primarie nell’anno scolastico 2018/2019. Il centro estivo 0-3 anni presso il nido d’infanzia “Le Coccinelle” sarà attivo dal 1 al 31 luglio con giochi d’acqua, laboratori grafico-pittorici, manipolazioni, travasi, letture animate. Per i bambini da 3 a 6 anni si potrà frequentare il centro estivo presso la Scuola dell’Infanzia Statale “C. Cassiani”, dal 1 al 31 luglio con giochi d’acqua, attività espressive, escursioni, piscina, psicomotricità, drammatizzazioni. Per la fascia 6-11 anni la proposta è alla Scuola Primaria Statale “C. Stradi” dal 17 giugno al 31 luglio con giochi di gruppo, attività ludico-sportive, laboratori, piscina, gite ed escursioni. Per i bambini/ragazzi con disabilità certificata è definita una progettazione educativa individualizzata in accordo con la famiglia. Le iscrizioni per i servizi estivi si raccolgono in modalità online dal 15 aprile al 10 maggio compresi. Anche quest’anno sul territorio di Maranello sarà possibile inoltre partecipare a centri estivi gestiti da altri soggetti: sono i centri ricreativi di fine estate, dal 19 agosto al 13 settembre per bambini 3-6 anni presso una scuola dell’infanzia (attivati con minimo 15 iscritti) e quelli per bambini 6-11 anni presso una scuola primaria (attivati con minimo 20 iscritti), con iscrizioni dal 2 al 31 maggio. E’ prevista la possibilità di richiedere contributi per la partecipazione ai centri estivi: i tempi e le modalità per la richiesta saranno resi noti dal Servizio Istruzione del Comune di Maranello.