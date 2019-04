Consultazioni del 26 maggio, orari straordinari per l’Ufficio Elettorale di Carpi

» Carpi - Politica

Avvicinandosi le consultazioni Comunali ed Europee del 26 maggio, l’Ufficio elettorale del Comune di Carpi, in via Manicardi 39, osserverà alcune aperture straordinarie durante il mese di aprile.

In particolare per garantire la sottoscrizione delle liste, l’autenticazione delle firme e l’immediato rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali inerenti la presentazione delle candidature per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, l’Ufficio elettorale sarà aperto, oltre al normale orario di servizio, sabato 13 e domenica 14 aprile (dalle 8.30 alle 12.30), lunedì 15 aprile (dalle 14.45 alle 17.30), martedì 16 e mercoledì 17 aprile (dalle 8 alle 20).

Per gli adempimenti relativi invece alla sottoscrizione delle liste per le elezioni Comunali ed al rilascio dei certificati elettorali, l’Ufficio elettorale sarà invece aperto, oltre al normale orario di servizio, martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.45 alle 17.30, venerdì 26 dalle 8 alle 20 e sabato 27 aprile dalle 8 alle 12.