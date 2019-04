Fuksas e la Fabbrica: quando il design incontra la ceramica

» Ceramica

Prende nuovamente vita la Milano Design Week, la settimana dedicata al design e all’architettura con il Salone del Mobile e il Fuorisalone. Giunto alla sua 58° edizione, il Salone del Mobile aprirà le sue porte di Rho ad architetti, progettisti, imprenditori e agli appassionati del settore dal 9 al 14 aprile, mentre contemporaneamente la città si riempirà di innovazione e creatività con gli eventi paralleli del Fuorisalone.

La Fabbrica Spa – azienda di Castel Bolognese (RA) specializzata nella produzione e commercializzazione di soluzioni in gres porcellanato alto di gamma con i marchi La Fabbrica e AVA e dal 2017 appartenente al Gruppo Italcer guidato da Graziano Verdi – ha scelto questa importante vetrina per presentare ufficialmente Scratch, la collezione di lastre in gres porcellanato realizzata con la collaborazione di Massimiliano e Doriana Fuksas, i due famosi architetti alla guida dello Studio Fuksas.

A dare risalto e ospitalità alla presentazione sarà il suggestivo spazio espositivo di Devon&Devon, azienda specializzata nell’arredo bagno di lusso appartenente anch’essa al Gruppo Italcer che ha posto il suo spazio espositivo milanese nel prestigioso palazzo di fine ‘800 di via San Marco 38, nel quartiere di Brera. Proprio in questo hub internazionale, nella culla dell’arte e del design milanese, dal 9 al 14 aprile La Fabbrica dà voce al progetto ceramico che porta la firma dei fondatori dello Studio Fuksas, famoso in tutto il mondo con oltre 600 progetti nei settori dell’architettura, del paesaggio, della pianificazione urbana, del design industriale e dell’architettura d’interni e con sedi a Roma, Parigi, Shenzhen, Dubai e New York.

Una fusione originale di colore e grafica: questa la matrice di Scratch, l’inedita collezione che, con dimensioni che arrivano fino al 320×160 cm, si pone quale perfetta soluzione per ambienti interni ed esterni che vogliono caratterizzarsi per un look contemporaneo. Grazie alla texture never ending e not oriented, le lastre possono essere declinate in molteplici formati che danno risalto all’ispirazione materica nelle sei diverse tonalità.

“Scratch è un segno che si fa identità contemporanea del vivere quotidiano. Un gesto che nella sua semplicità plasma e trasforma lo spazio. È spirito metropolitano. Diventa lavagna che scrive e riscrive il presente. E il futuro. È materia che segna lo scorrere del tempo. Che lo ferma e incanta lo sguardo”. Doriana e Massimiliano Fuksas.

“Questa importante e straordinaria collaborazione con gli architetti Massimiliano e Doriana Fuksas, ai vertici della progettazione internazionale, è per noi motivo di grande soddisfazione” ha commentato Graziano Verdi, appena rientrato dal Coverings di Orlando.

L’innovazione e il design di Scratch saranno contemporaneamente anche le protagoniste dello Stand 1747 dell’Orange County Convention Center di Orlando-Florida (USA), dove La Fabbrica è presente dal 9 al 12 aprile per partecipare alla 30° edizione di Coverings.