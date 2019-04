Giuliano Albarani confermato nel Consorzio per il Festival della Memoria

» Bassa modenese

È Giuliano Albarani, docente di 48 anni, il rappresentante dell’Amministrazione comunale di Mirandola nel Consiglio direttivo del Consorzio per il Festival della Memoria. Albarani dal 2007 al 2018 è stato presidente dell’Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea in provincia di Modena, dal 2016 al 2019 Presidente del Consorzio Festival Memoria Mirandola, dal 2017 membro del Consiglio di Indirizzo dell’Istituto nazionale “Parri” e dal 2017 presidente della Fondazione Collegio San Carlo di Modena.