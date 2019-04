Lunedì sera ad Albinea la presentazione del 15° Troifeo Chiarino Cimurri

» Reggio Emilia - Sport

Tutto pronto per la presentazione della 15^ edizione del Torneo Chiarino Cimurri, che prenderà il via lunedì 6 maggio e si concluderà lunedì 10 giugno. All’edizione 2019 vi prenderanno parte la bellezza di 24 società che metteranno in campo le loro formazioni di Esordienti, che si daranno battaglia fino alla fine per contendersi il titolo 2019 in memoria del compianto Chiarino (foto), punto di riferimento dello sport reggiano per tutta la sua vita.

A contendersi il trofeo 2019 saranno: Reggio Calcio, Juventus Club Parma, Bibbiano San Polo, Solierese, Atletico Bilbagno, Santos 1948, Fraore Noceto, Sporting FC, Sammartinese, Rubierese, Polisportiva Terre Matildiche, Progetto Montagna, Morello Fotball School, San Michelese, Progetto Aurora, Guastalla Calcio, San Martino Piccolo, Virtus Cibeno, Corlo, Virtus Mandrio, Cus Parma Calcio, Falk Galileo, Reggio United.

La presentazione della manifestazione, organizzata come sempre dalla Tricolore Reggiana, della quale Chiarino Cimurri fu uno dei co-fondatori, avrà luogo lunedì sera (15 aprile) alle ore 19 alla sala Maramotti del comprensorio parrocchiale di Albinea. Nella stessa serata verranno sorteggiati i gironi e diramato il regolamento di questa avvincente manifestazione giovanile.

Presenti al vernissage di lunedì, a conferma dell’importanza di un appuntamento ormai storico per la nostra provincia, anche tanti ex giocatori della Reggiana, come Gegio Sgarbossa, Maurizio Neri, Andrea Catellani, Dario Morello, Raffaele Nuzzo e Marcello Montanari, oltre ai rappresentanti di Grissin Bon Pallacanestro Reggiana, Valorugby, Hogs di Football Americano e l’attuale staff della Reggio Audace di calcio. Il testimonial della manifestazione, come ogni anno, sarà Francesco Romano, mentre l’ospite d’onore sarà Stefano Baldini.