Motogiro con i regali di Pasqua per i bambini del Padiglione 23 al Policlinico Sant’Orsola

» Bologna - Sociale

Domani pomeriggio, gli amici del Motoraduno come ogni anno porteranno giochi e uova di cioccolato ai piccoli pazienti del Padiglione 23 del Policlinico di Sant’Orsola.

L’arrivo e la partenza delle moto dal Policlinico sono momenti spettacolari e suggestivi, sia per i piccoli che per i grandi.

L’evento “Pasqua per un bambino” – da cinque anni coordinato dal Gruppo Motopinguino di Modena e che appunto domenica proseguirà per il Policlinico di questa città – è nato nove anni fa con l’obiettivo di portare un sorriso ai bambini, con regali e donazioni devolute alle associazioni che supportano i pazienti ed i loro familiari negli ospedali in cui è presente il reparto di pediatria e di pediatria oncologica.

Piccoli Grandi Cuori Onlus è gemellata con il gruppo DOC Borgo Panigale, capitanato dalla Presidente Elena Sarti, che da anni sostiene per l’Associazione questa iniziativa, contribuendo alla gioia dei piccoli e grandi cuori ‘pazienti’.

Piccoli Grandi Cuori Onlus ringrazia tutti gli amici motociclisti per questo splendido evento, giunto alla sua decima edizione.