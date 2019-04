Nel weekend la seconda edizione di “Castelfranco l’Emilia Ripiena”

» Appuntamenti - Modena

L’associazione dei commercianti Centro Vivo insieme all’Amministrazione Comunale, organizza nel centro storico del capoluogo domani, sabato 13 aprile, e domenica 14 aprile la manifestazione “Castelfranco l’Emilia Ripiena” per promuovere le eccellenze del territorio castelfranchese e le sue attività commerciali.

Nell’occasione, i portici e le piazze di Castelfranco Emilia ospiteranno la 14° edizione di 1000 e 1 Fiore, con la presenza di tanti espositori anche professionisti del verde, vivaisti e produttori ai quali si aggiungeranno veri e propri operatori dell’ingegno creativo, per trasformare il centro storico in un caleidoscopico giardino fiorito.

Nel dettaglio, domani dalle 9 alle 20, oltre ai fiori, esposizione di prodotti di arte e ingegno sotto i portici e mercatino BIO in Piazza Aldo Moro. Domenica sempre dalle 9 alle 20, invece, mostre delle eccellenze del territorio, delle associazioni di volontariato e di libri; sono previsti giochi per grandi e piccini e punti ristoro in Corso Martiri e Piazza Garibaldi. Numerosi negozi e bar saranno aperti.

“È importante trovare spazi e tempi per iniziative di aggregazione che richiamano persone e famiglie non solo castelfranchesi. Siamo certi che il nostro centro storico e le eccellenze del nostro territorio avranno modo anche in questo fine settimana, di farsi apprezzare dal pubblico nel contesto di una manifestazione che hanno avuto negli anni un grande successo partecipativo. Per questo, desideriamo ringraziare gli organizzatori e le associazioni che promuovono queste importanti iniziative nella nostra città”.