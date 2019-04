Primavera a Nonantola: un fine settimana ricco d’iniziative

» Modena

Domenica 14 aprile a Nonantola ritorna come da tradizione Primavera a Nonantola, un momento che sancisce per la comunità l’arrivo della bella stagione.

Fiori freschi, piante, arredo da giardino, oggettistica e creazioni artigianali riempiranno le vie del centro storico per un’esplosione di colori e profumi primaverili.

Come da tradizione, la manifestazione viene organizzata in concomitanza con la Festa del Volontariato e dell’Associazionismo, grazie alla preziosa collaborazione della Consulta del Volontariato e dell’Associazionismo di Nonantola. Una parte del centro storico, infatti, vedrà in mostra le associazioni iscritte alla Consulta, che presenteranno le loro attività. In Piazza A. Moro, le associazioni di Protezione Civile allestiranno un campo dimostrativo di Protezione Civile, nel quale sarà possibile vedere come funziona un campo e come ci si comporta in casi di emergenza.

Durante tutta la giornata, il gruppo Nonantolarte dell’associazione ricreativa e culturale La Clessidra organizza la 4^estemporanea di pittura a premi sul tema: “Nonantola, comunità solidale / paesaggi, persone e luoghi: l’identità del paese”.

Laboratori interattivi, dimostrazioni di capoeira e tecniche di danza, visite guidate nei musei del paese, attività per grandi e piccini e tanto divertimento per festeggiare l’arrivo della primavera, accompagnati da degustazioni di spumante, assaggi di gnocco fritto e tanto altro.

Un tesoro di suolo

Domenica 14 aprile alle ore 10.30 alla Torre dei Modenesi, inaugura la mostra fotografica “Un Tesoro di Suolo”. Dal degrado urbano alla città circolare: la valutazione dei servizi ecosistemici del suolo e la rigenerazione urbana per fermare il consumo di territorio.

La Mostra “Un tesoro di suolo” illustra la straordinaria ricchezza del suolo attraverso le sue funzioni ecosistemiche, dimostra che fermare il suo consumo è possibile attraverso la sistematica applicazione dei concetti di recupero e rigenerazione urbana, sperimentando con progetti di de-cementificazione.

Nonantola SottoSopra

Sempre domenica, ma alle ore 16, il Museo di Nonantola organizza una visita guidata gratuita alla scoperta degli scavi archeologici realizzati nel borgo negli ultimi anni. Il dottor Mauro Librenti dell’Università Ca’ Foscari di Venezia accompagnerà i visitatori in un itinerario alla scoperta degli scavi eseguiti dall’università a partire dal 2004 presso il giardino della Basilica abbaziale, la Pieve di San Michele Arcangelo, le torri medievali e Piazza Liberazione. Per informazioni e prenotazioni: tel. 059/896656 o museo@comune.nonantola.mo.it

Mai Indifferenti

Sotto il portico dell’ex mulino, in via V. Veneto, sarà possibile visitare “Mai Indifferenti. Il racconto della dittatura fascista. Ricordare perché non possa mai succedere”, mostra realizzata a livello nazionale da CGIL e ANPI.

A chiusura dell’intensa giornata, alle ore 20, presso il Vox Club, in via V. Veneto 13, Profilo Moda: sfilata di moda con selezione regionale di Miss Mondo, organizzata dai commercianti.