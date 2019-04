Prove libere GP Cina: secondo e settimo posto per le Ferrari

» Formula 1 - Maranello

Sebastian Vettel e Charles Leclerc hanno chiuso le prove libere del GP di Cina rispettivamente in seconda e settima posizione. Per Seb 33 giri. Sulle due SF90 nella sessione pomeridiana, dopo aver girato con le sole gomme medie al mattino, sono state montate le mescole Soft e Hard così da poter portare avanti tutte le valutazioni del caso. Sebastian ha completato 33 giri ottenendo il secondo tempo in 1’33”357, mentre Charles ne ha effettuati 13, il migliore in 1’34”158 (settimo posto). Il pilota monegasco è stato precauzionalmente fermato a trenta minuti dal termine per controllare il sistema di raffreddamento della vettura allo scopo di non causare danni.

Le SF90 avevano ottenuto il primo e il terzo posto nella prima sessione di prove libere: Sebastian Vettel aveva percorso in totale 19 giri ottenendo come miglior tempo 1’33”911, crono che era valso al tedesco la prima posizione nella classifica della sessione. Charles Leclerc aveva completato 21 tornate, la più rapida in 1’34”167, risultata al termine dei novanta minuti di prove il terzo miglior tempo.

Libere e qualifiche. Domani la terza sessione di prove libere è in programma alle 11 locali (5 CET), mentre le qualifiche scatteranno alle 14 locali (8 CET).