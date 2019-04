R49: chiusura notturna dell’uscita Piacenza sud

» Regione - Viabilità

Sul R49-Raccordo Complanare di Piacenza sud, per programmati lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, per le due notti consecutive di lunedì 15 e di martedì 16 aprile, sarà chiusa l’uscita della stazione di Piacenza sud, per chi proviene da Milano, dalle 22:00 alle 06:00.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Basso Lodigiano, al km 49+800 della A1 Milano-Napoli o immettersi sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, in direzione di Torino e uscire alla stazione autostradale di Piacenza ovest.