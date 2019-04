Riscaldamento: accensione prorogata in considerazione del permanere di temperature basse

» Ambiente - Reggio Emilia

E’ autorizzato, a decorrere dal 16 aprile e sino al 23 aprile 2019 a Reggio Emilia, l’ampliamento del periodo di attivazione degli impianti termici, per la durata massima di 7 ore giornaliere, con eccezione degli uffici pubblici.

La proroga dell’accensione del riscaldamento è stata disposta in considerazione delle previsioni meteo per i prossimi giorni, altamente variabili, con basse temperature e piogge, e del fatto che questa situazione può comportare disagio in particolare per le categorie più fragili, come bambini, anziani e ammalati.