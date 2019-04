Sassuolo 2020 ha presentato alcuni dei candidati alle prossime Amministrative 2019

» Politica - Sassuolo

E’ stata Carla Ghirardini capogruppo e consigliere di Sassuolo 2020 a presentare, questa sera in conferenza stampa, alcuni degli obiettivi e dei candidati della lista civica alle prossime amministrative.

La lista Sassuolo 2020, nata nel 2014, è una lista civica separata e indipendente dai

partiti politici, con posizioni di centro e con la convinzione che a livello amministrativo

siano importanti la conoscenza del territorio, la competenza, la concretezza nelle scelte e

il coraggio di immaginare una città che ricerchi l’armonia nelle scelte e nei rapporti col le

persone.

La lista civica ha scelto di appoggiare alle prossime amministrative il candidato sindaco Claudio Pistoni, che “ha maggiormente rispettato e sostenuto la richiesta di rimanere una lista civica e ha offerto le migliori garanzie di competenze amministrative per la gestione dei temi complessi della città di Sassuolo”.

“Abbiamo trovato in Claudio un interlocutore attento ai temi di cui ci vorremmo occupare e che ha dato alla nostra lista civica lo spazio per poterli affrontare: la sicurezza, le attività produttive e la coesione sociale sono i grossi temi su cui andrà costruita la Sassuolo del futuro. Una città che sappia far rispettare le regole, perché questo è alla base di ogni

convivenza, ma che si fa carico delle difficoltà dei suoi cittadini con reti di sostegno, che

non abbandona adolescenti e anziani, ma riesce a mettere in campo proposte aggregative

e di supporto.

Una città con un centro vivace in cui finalmente si pensa ad un piano organico per il

commercio in sede fissa e ambulante, in cui le attività vengono proposte e programmate

in modo chiaro e coerente. Una città armonica in cui è piacevole vivere perché pone al centro la persona e dove si respirano ordine, coesione e solidarietà.”

In conferenza sono stati presentati solo alcuni dei candidati la cui lista completa sara resa nota però solo a inizio maggio.