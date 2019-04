Un ricco weekend a Fiorano

» Fiorano

Sabato 13 aprile 2019 in Piazza Ciro Menotti a Fiorano Modenese arriva la ‘Nuvola’, voluta dalle associazioni Tilt, Balena Ludens ed Ennesimo Film Festival con l’Amministrazione Comunale, l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico nell’ambito del Gal Generazione Legale. L’inaugurazione è prevista alle 20.30 per trasferirsi poi al Teatro Astoria per ‘Ennesima risata’, anteprima della IV edizione dell’Ennesimo Film Festival, dedicata ai cortometraggi comici. Il pubblico presente in sala anche in questa occasione potrà con il proprio voto, tramite apposita scheda, assegnare il premio al miglior film proiettato. Domenica 14 aprile, sempre alla Nuvola, alle ore 16.30, Marco Marmiroli e Luca Busani chiacchierano con il pubblico su cinema e giochi con ‘Il regista è nudo… nella nuvola’.

Domenica mattina al Centro Sportivo Ciro Menotti di Spezzano, l’Atletica Rcm ospita la 2° Giornata del Campionato Provinciale di Società, categorie Cadetti e Ragazzi. Le gare iniziano alle 9.30 e proseguono fino a mezzogiorno.

Alle Salse di Nirano inaugura la mostra ‘Presenze silenziose’ sul ritorno dei grandi carnivori nelle Alpi, alle ore 15 parte da Cà Tassi la passeggiata, su prenotazione, per scoprire le specie botaniche e le rarità floristiche della riserva.

A Villa Cuoghi, per il Tè delle 5, l’Associazione INarte, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese, il Circolo Nuraghe e l’associazione di fotografia Framestorming, ospita lo scrittore Franco Sprega, autore de ‘Il comandante che veniva dal mare’, dal quale l’attrice Roberta Biagiarelli leggerà alcuni brani.

Sempre alle 17 di domenica, nel vicino Bla, Radio Antenna 1 presenta un nuovo appuntamento di Music Is My Radar, dedicato ai Beastie Boys, un viaggio nella discografia del trio più originale dell’Hip-Hop, a cura di Matteo Nocetti e Matteo DjCecc Litta, con il patrocinio del Comune.