Weekend d’impegno per il Polo museale di Unimore per EntoModena

Unimore aderisce alla 51esima edizione EntoModena, il meeting internazionale di entomologia, malacologia e invertebrati in programma sabato 13 Aprile.

In questa giornata il Polo Museale di Unimore dalle 9.00 alle 19.00 preso la Polisportiva Saliceta San Giuliano (Strada Panni 83) a Modena proporrà un laboratorio creativo gratuito, a ciclo continuo, per ragazzi di tutte le età dal titolo: “Farfalle e fiori con materiale di recupero: realizziamo un’orchidea e una farfalla impollinatrice”.

Per informazioni rivolgersi a: polomuseale@unimore.it o consultare il sito www.polomuseale.unimore.it.

Domenica 14 aprile dalle 15.30 alle 17.30, invece, nell’ambito delle attività promosse da Ago – fabbriche culturali nella suggestiva cornice del Teatro Anatomico di via Berengario, 16 a Modena sarà proposto un laboratorio educativo rivolto ai bambini, che verranno condotti in un singolare viaggio nel corpo umano tra passato e presente.

L’iniziativa, che ha già segnato il tutto esaurito in precedenti occasioni, è collegata a un altro laboratorio organizzato dalla Biblioteca Estense-Gallerie Estensi presso il Laboratorio Dida dei Musei Civici nel Palazzo dei Musei.

Alle 15.30 i bambini si divertiranno a scoprire il corpo umano e i suoi segreti nell’antico Teatro Anatomico, dove numerosi aspiranti medici per due secoli hanno assistito a moltissime lezioni di Anatomia. Alle 16.30, poi, si trasferiranno presso ilLaboratorio DIDA dei Musei Civici al Palazzo dei Musei per un laboratorio educativo collegato, in cui i bambini saranno chiamati ad operare giocosamente un paziente in… “carta e ossa”, emerso dagli antichi volumi meravigliosamente illustrati della Biblioteca Estense di Modena.

Ritrovo sarà ad AGO, presso gli spazi dell’ex Ospedale Sant’Agostino, in Largo Porta Sant’Agostino 228. Info:polomuseale@unimore.it; https://www.fondazione-crmo.it/edutainment/viaggio-nel-corpo-umano-tra-presente-e-passato/

Punto di partenza: Teatro Anatomico.

Punto di arrivo: aula didattica del Palazzo dei Musei.

Per informazioni rivolgersi a: polomuseale@unimore.it o consultare il sito www.polomuseale.unimore.it. Si consiglia diprenotarsi a questo indirizzo: https://www.fondazione-crmo.it/edutainment/viaggio-nel-corpo-umano-tra-presente-e-passato/