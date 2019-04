Festa Liberazione. Assemblea legislativa ospita la mostra “Resistenza: la voce dell’arte”

» Regione

La mostra a tema, curata da Sandro Malossini, si compone di 60 opere di artisti di spessore internazionale e sarà inaugurata venerdì 19 aprile, ore 18, dalla presidente del Parlamento regionale e dalla presidente di Anpi Bologna, Anna Cocchi

Il volto travagliato di Papà Cervi, i soldati “marziani” di Sebastian Matta. I tratti severi e tragici dei “Martiri di Casalecchio” di Mario Nanni. Poi ancora l’inossidabile Renato Guttuso, il bolognese Aldo Borgonzoni, il sottile Maurizio Bottarelli, l’eterno Leone Pancaldi. L’epopea della Resistenza rivive attraverso l’arte e si invera nei locali dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Alle ore 18 di venerdì 19 aprile, la presidente del Parlamento regionale e la presidente di Anpi Bologna, Anna Cocchi, inaugureranno “Resistenza: la voce dell’arte”, mostra d’arte curata da Sandro Malossini in occasione dei festeggiamenti del 74° anniversario della Liberazione, con l’esposizione di oltre 60 opere a tema di autori di spessore internazionale. In questo parterre de rois un posto d’onore va a Mario Nanni con una sezione speciale intitolata non a caso “Omaggio a Mario Nanni”. Mario Nanni, pittore di fama internazionale, è anche l’ultimo partigiano vivente della Brigata Stella Rossa, che, al comando di Mario “Lupo” Musolesi, liberò l’Appennino bolognese dall’occupazione nazifascista. Di Nanni saranno esposti, in particolare, i dipinti “I Martiri di Casalecchio”.

L’intera mostra, visitabile fino al 20 maggio prossimo nei giorni non festivi, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19, è concepita come un percorso attraverso l’arte italiana della seconda metà del ‘900 in modo che ogni opera sensibilizzi i visitatori sui valori di Libertà e Democrazia che furono propri del movimento partigiano e che portarono alla Repubblica italiana e alla sua Costituzione democratica.