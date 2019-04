25 aprile: temporaneo divieto di usare i contenitori stradali per rifiuti sui percorsi delle manifestazioni autorizzate

» Ambiente - Modena

Come anticipato, in vista dei cortei e delle manifestazioni autorizzate a Modena per la giornata di giovedì 25 aprile dall’autorità di pubblica sicurezza, su richiesta della Questura è stata predisposta in via precauzionale una serie di divieti. Fra questi vi è il temporaneo divieto di utilizzo di cestini e contenitori stradali per rifiuti collocati nelle zone dei percorsi previsti dalle manifestazioni.

Più precisamente, si tratta di:

Piazza Pomposa – Via Cardinal Morone – Via Emilia Centro – Viale Caduti in Guerra – Via Grimelli – Viale Reiter – Via Piave – Piazzale Natale Bruni – Cavalcavia Mazzoni (anche parcheggio retrostante la filiale Unicredit Attiraglio) – Viale Gramsci – Via Donati sino al Parco XXII Aprile; Via Santa Caterina (ex Fonderie) – Via Ciro Menotti (tratto tra via Santa Caterina e via Nonantolana) – Via Nonantolana (tratto tra Via Ciro Menotti e Via Spaccini) – Via Lancillotto – Via Spaccini – Strada Attiraglio (tratto tra Via Spaccini e Viale Gramsci)- Strada Canaletto Sud (tratto compreso tra Via Gramsci e la rotatoria di Via Montessori) – Via Montessori – Porta Nord.

Per tutta la durata del divieto, che terminerà dopo lo svolgimento delle manifestazioni, Hera provvederà a monitorare le postazioni e a tenerle il più possibile pulite.