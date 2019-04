“Prospettive per la crescita”: Carlo Cottarelli a Sassuolo il 9 maggio prossimo

» In evidenza - Sassuolo

Cambiare prospettiva per tornare a crescere. Se volessimo sintetizzare in una frase le pubblicazioni dell’economista ed ex commissario alla spending review, Carlo Cottarelli, forse potremmo riassumerle così. Il presidente dell’Osservatorio sui conti pubblici dell’Università Cattolica, infatti, ripete che per restituire slancio all’economia italiana la politica dovrebbe concentrarsi su obiettivi perseguibili, come il taglio della burocrazia, una seria lotta all’evasione fiscale e una riforma efficiente della giustizia civile. Obiettivi solo parzialmente perseguiti dagli ultimi governi, ma che diventano strategici in un momento di rallentamento del ciclo economico.

In occasione del 60° anniversario dell’associazione, Lapam ha invitato Carlo Cottarelli a riflettere su questi ed altri temi insieme ad un altro osservatore attento, il giornalista economico e vicedirettore de “il Fatto Quotidiano”, Stefano Feltri.

I due si confronteranno sui grandi temi che occupano il dibattito economico attuale, in uno dei distretti più competitivi d’Europa, quello sassolese.

Un’occasione per fare il punto e in cui l’associazione presenterà dati e numeri sulla situazione delle aziende locali.

L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Sassuolo, è previsto giovedì 9 maggio alle 18.30 presso il Crogiolo Marazzi di via Regina Pacis 9.

L’evento è aperto al pubblico fino ad esaurimento posti, ma è richiesta compilazione del modulo di registrazione