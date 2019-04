» Sassuolo

A causa del maltempo previsto anche per la giornata di domani, la Festa Danzante in occasione del 74° Anniversario della Liberazione dal Nazifascismo, organizzata per domani pomeriggio dal Circolo Alete Pagliani 1°Maggio e Circolo O.Tassi è stata spostata dal parco Barbolini al Circolo Ottavio Tassi. Rimane invariato l’orario delle 14,30.