Domenica di appuntamenti a Fabbrico

Continuano a Fabbrico gli appuntamenti mensili di domenica pomeriggio, organizzati dal Gruppo di Volontariato Primavera nell’ambito del progetto: “Telefono Amico” Domenica 28 Aprile alle ore 15.30 presso il Foyer del Teatro Pedrazzoli, il gradito ritorno della nostra concittadina: la cantante-attrice Graziana Borciani con Stefania Seculin in: “Voci e note del cuore”. Graziana, artista poliedrica, fa parte degli Oblivion, un gruppo comico musicale bolognese che fa teatro cabarettistico. Stefania, nata a Trieste, una carriera nel mondo del teatro e del musical, ha lavorato in Italia e all’estero. Insieme regaleranno a Fabbrico, con le loro voci e la loro interpretazione un pomeriggio emozionante di canzoni e musica. Il pomeriggio rappresenta anche un momento di solidarietà con AGEOP RICERCA per contribuire alla raccolta di fondi per la Campagna LOTTOANCH’IO che vede l’associazione impegnata per la costruzione di una Teen Room all’interno del Reparto di Oncoematologia del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna destinato agli adolescenti ricoverati. Una sala dotata di strumenti tecnologici e musicali innovativi. Testimonial Graziano Ciano Marani che illustrerà l’iniziativa con parole e musica, accompagnato dalla sua chitarra e presenterà la canzone ideata appositamente per la campagna di raccolta fondi. La giornata si concluderà con la consueta merenda.