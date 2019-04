La Provincia di Modena aderisce alla fiaccolata in memoria di Benedita Dan

Aderisce anche la Provincia di Modena alla fiaccolata, organizzata venerdì 26 aprile dalle associazioni delle donne, in memoria di Benedita Dan, barbaramente uccisa nella notte tra il 6 e 7 aprile scorso e per ricordare tutte le donne vittime di violenza maschile.

Alla fiaccolata, che parte da Piazza Grande alle ore 20,30 per attraversare il centro storico di Modena, partecipa anche Caterina Liotti, consigliera provinciale delegata alle Pari Opportunità.

In occasione dell’Assemblea dei sindaci in programma nella sede della Provincia lunedì 29 aprile è previsto un aggiornamento delle azioni promosse dal “Tavolo provinciale permanente per le politiche di genere per l’attuazione del patto di Modena contro la violenza di genere”.