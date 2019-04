A suo carico un provvedimento di carcerazione dell’Autorità di Bergamo: arrestato ad Imola

I Carabinieri della Compagnia di Imola, nel corso dei controlli antidroga avviati nelle vicinanze della Stazione Ferroviaria, hanno arrestato un 32enne marocchino, senza fissa dimora, individuato ieri pomeriggio da una pattuglia del Nucleo Operativo Radiomobile. Il soggetto è stato tradotto nel carcere di Bologna per scontare la pena di un anno di reclusione a seguito di un provvedimento di carcerazione che l’Autorità Giudiziaria di Bergamo aveva emesso nei suoi confronti i primi di marzo, ma non era stato possibile applicare l’ordinanza di carcerazione per via della sua irreperibilità, proseguita per una cinquantina di giorni e terminata solo ieri pomeriggio.