A1 Milano-Napoli: chiusa per una notte l’entrata di Fidenza

Sulla A1 Milano-Napoli, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 21:00 di lunedì 29 alle 05:00 di martedì 30 aprile, sarà chiusa l’entrata in autostrada della stazione di Fidenza, in direzione di Milano e di Bologna.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni autostradali:

-in entrata verso Milano: percorrere la SS 9 Via Emilia, verso Piacenza ed entrare, sulla A1 Milano-Napoli, alla stazione autostradale di Fiorenzuola, al km 74+000, per proseguire in direzione di Milano;

-in entrata verso Bologna: percorrere la SS9 Via Emilia, verso Parma ed entrare, sulla A1 Milano-Napoli, alla stazione autostradale di Parma, al km 110+400, per proseguire in direzione di Bologna