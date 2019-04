Al Castello di Levizzano Rangone apre nel weekend Rosso Graspa

Sarà visitabile nel weekend Rosso Graspa – Museo del Vino e della Società Rurale.

Rosso Graspa ha aperto da circa due settimane e già lo stanno scoprendo visitatori da tutta Italia e non solo, moltissime anche le presenze di stranieri.

Una particolare attenzione è stata data ai più giovani con la creazione di una guida per bambini, perchè tutto acquista senso solo se mondi apparentemente lontani fra loro riescono a dialogare fra loro. Le illustrazioni sono dell’artista modenese Marino Neri mentre i testi dello storico Daniel Degli Esposti.

Rosso Graspa Museo del vino e della società rurale è un museo dedicato alla storia e alla cultura del nostro territorio. Al suo interno si collocano numerose testimonianze della vita nei campi tra le due guerre. Attrezzi agricoli, strumenti per la lavorazione del legno, utensili per la vinificazione, straordinarie documentazioni fotografiche e disegni illustrano in modo piacevole, diretto le dinamiche sociali e le buone pratiche agricole della società contadina. La narrazione si sviluppa per cicli di lavorazione (la Via dell’uva, la Via della terra, la Via del legno) e in Stazioni d’approfondimento (luoghi dedicati alla vita quotidiana, al lavoro femminile, alla famiglia, ai momenti di festa) per offrire al visitatore una chiave di lettura chiara e coinvolgente.

Attraverso le sue collezioni Rosso Graspa si propone come un luogo che fa tesoro della memoria, in un presente dove i meccanismi sociali che connettono l’esperienza dei contemporanei con quella delle generazioni passate si sono incrinati e dove siamo immersi in una sorta di presente permanente che occulta ogni punto di riferimento. Il racconto dei saperi del passato, alla luce di queste considerazioni, ci è apparso non solo affascinante, ma attuale e necessario. Aperto sabato e domenica.

Castello di Levizzano Rangone Via Celestino Cavedoni – Castelvetro di Modena – MO

Orario: sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.30 e domenica dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30.