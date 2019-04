Fiera di Modena: dal west alla via Emilia con balli country e l’inedito “Cosplay Wrestling Show”

Dopo un 25 aprile decisamente scoppiettante durante il quale in migliaia hanno scelto di passare qualche ora all’interno della Fiera di Modena, si apre un lungo fine settimana anch’esso all’insegna del divertimento, dello shopping e del gusto. Domani, sabato 27 aprile, in particolare l’offerta sarà ulteriormente arricchita da due momenti particolarmente coinvolgenti e spettacolari. Da una parte il Country Day, che offre la possibilità di trasferire le atmosfere popolari americane nell’arena spettacoli. Dall’altro il Cosplay Wrestling Show: nell’Oriental Combat Arena, tra sport, spettacolo e teatro si potrà assistere ad una esibizione particolarissima in cui i generi e personaggi si mescolano per il divertimento dei più piccoli e non solo.

Ampio spazio, grazie anche alla collaborazione del CONI Point di Modena, continueranno ad avere diverse discipline sportive, dalle più note a quelle meno conosciute. Tra le nuove discipline ad esordire domani con dimostrazioni e prove pratiche aperte a grandi e piccoli, lo squash ed il tennis uniti alla possibilità di essere seguiti da istruttori federali. Quindi il golf e la dama, tra dimostrazioni e competizioni. Senza spostarsi di tanto, il Pentathlon Modena, inviterà alla prova delle pistole laser bimbi e adulti, come pure La Compagnia del Coltello per quanti vorranno cimentarsi nel lancio di coltelli ed asce. Oltre a queste opportunità, comprese anche quelle offerte dal volley e dal basket, in area esterna c’è la possibilità di fare sci di fondo, grazie ad una pista artificiale di 50 mt o di mettersi alla prova nell’arrampicata sportiva con la parete attrezzata dal Comando militare Esercito Emilia-Romagna.

Stesso padiglione (sempre il C), ma attività diverse, altrettanto “atletiche”: alle 10.30 è in programma una lezione di Danza in Fascia a cura del Centro Danza & Arti Marziali La Fenice. Si prosegue alle 11.45, con una prova di Pilates Matwork per mantenersi in forma, mentre alle 15.00 sarà la volta delle dimostrazioni di Tricking, Parkour, Classico, Contemporanea, Breaking, Hip Hop e Danzabbraccio a cura di D.I.M.A. Dance Asd. L’ultimo appuntamento con la danza sarà curato dalla società Panaro Modena ASD – SGS con esibizioni di ginnastica ritmica e artistica oltre che di arti marziali (scherma, judo, wushu).

Saranno invece la difesa personale, le discipline meditative orientali e quelle di combattimento (con la possibilità ovviamente di provare) ad attrarre visitatori e curiosi all’Oriental Combat Arena. Si parte con i corsi di difesa personale alle ore 10.00 a cura di Addestramento Estremo, per rilassarsi alle 14.00 con esercizi di yoga, mentre alle 20, sarà la volta delle prove di Kickboxing/K1/Muay Thai/MMA a cura dello Shoot Team Academy. Lo spettacolo vero però, avrà inizio alle ore 19.00, sul ring dell’Oriental Combat Arena quando avrà luogo l’inedita sfida di cosplay Wrestling che si rifanno ai mitici personaggi di cartoni animati giapponesi: il Cosplay Wrestling Show è organizzato da Ravents in collaborazione con Tana delle Tigri cosplay,

Anche domani, lo spazio LibriInFiera non mancherà di coinvolgere il proprio pubblico, bimbi ed adulti in modo trasversale. Il primo appuntamento della giornata è con “Sporcarsi le mani imparando” il laboratorio per bambini su semina ed orto in casa. Sempre i bambini saranno al centro dei due successivi eventi in programma per il pomeriggio (ore 15.00 e ore 17.00): il primo, coi colori e la possibilità di decorare una cartolina mandala; il secondo, dedicato all’ambiente e alla sua salvaguardia: “Difendiamo l’Ambiente”, divertente laboratorio in compagnia di Lorenza Di Salvio (illustratore e fumettista sulla tutela dell’ambiente) con la consegna, ai bimbi partecipanti del prestigioso diploma “Difensore dell’ambiente”. Chiude alle 19.00, la presentazione di libro su di uno dei principali prodotti tipici del territorio, con degustazione finale per tutti: “Passione per il Lambrusco”.

Come già ricordato, sabato 27 aprile, sarà anche il giorno dei cappelli texani, degli stivali a punta, della buona musica da ballare insieme e dei tacchi che battono la pista… Il giorno del “Country Day”. A partire dalle ore 15.00, il ruolo da protagonista nell’Arena Spettacoli (area esterna), lo vestirà la musica Country e soprattutto la country dance. Dj Isa e Anna Tex con i ballerini di Wild Angels e Country Tex, faranno ballare e divertire gli appassionati del genere, mentre sono previste lezioni gratuite di avvicinamento alla country dance per chiunque desideri provare.

Sempre domani, nel pomeriggio – ore 16.00 – avverrà presso Sala 400, al 1° piano della galleria centrale del quartiere fieristico di Modena, le premiazioni del 14° Palio della Ghirlandina relativamente alla gara di aceti balsamici.

La Fiera, istruzioni per l’uso

La 81esima Fiera di Modena ha luogo presso il Quartiere fieristico di viale Virgilio, ed è organizzata da ModenaFiere S.r.l.., con il patrocinio del Comune di Modena e della Provincia di Modena, con il sostegno di BPER Banca e la partnership con Conad. Orari: feriali dalle ore 17.00 alle ore 22.00, sabato e festivi dalle ore 10.00 alle ore 22.00. Ingresso gratuito per tutti, tutti i giorni.

Info sul sito www.fieradimodena.com e sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/Fieramodena/