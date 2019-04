Bastiglia celebra l’International Jazz Day: la ERJ Orchestra in concerto martedì 30 aprile

Bastiglia celebra l’International Jazz Day: la ERJ Orchestra in concerto martedì 30...

Giunta quest’anno all’ottava edizione, la Giornata internazionale del jazz è stata istituita dalla Conferenza Generale dell’Unesco nel 2012. Un grande riconoscimento per un genere musicale sinonimo di dialogo, cooperazione e partecipazione: il jazz per sua natura è ricco di interconnessioni fra linguaggi musicali diversi ed è forte e attivo dove le contaminazioni riescono a rappresentare un valore aggiunto sociale oltre che musicale.

Bastiglia rende omaggio all’International Jazz Day con l’esibizione della ERJ Orchestra (Emilia Romagna Jazz Orchestra) presso l’hotel ristorante Le Cardinal: qui il pubblico a partire dalle 19.30 può scegliere se cenare o soreseggiare un drink mentre assiste al concerti (che comincia alle 21.30). L’appuntamento, infatti, è accompagnato dalla cena dell’executive chef del ristorante che realizza un menù unico, interpretando i piatti della cucina tradizionale emiliana.

La ERJ Orchestra, composta da 17 elementi, è formata da noti musicisti professionisti jazz dell’Emilia Romagna e integrata con alcuni dei migliori giovani talenti e studenti della regione.

Lo scopo comune è quello di ricreare un’orchestra Jazz in grado di riproporre grandi brani della tradizione jazzistica ma anche dare spazio a un vero e proprio laboratorio di arrangiamento di pezzi originali dei componenti di questa Big Band. Il repertorio comprende molta musica scritta e arrangiata appositamente per questo ensemble ma anche tantissimi brani provenienti dalle grandi orchestre di Duke Ellington, Count Basie, Thad Jones, Slide Hampton, Gordon Goodwin. Nella formazione, solo per citarne alcuni: Stefano Paolini (batteria), Barend Middelhoff, Marco Ferri, Piero Odorici, Michele Vignali (sassofoni), Francesco Angiuli, Stefano Senni (contrabbasso) Davide Ghidoni, Franco Capiluppi, Diego Frabetti (trombe) Nico Menci, Emiliano Pintori (pianoforte).

Info e prenotazioni: tel. 059.815460