Valtteri Bottas, su Mercedes, partirà in pole position nel Gp dell’Azerbaigian, quarta prova del Mondiale di Formula 1, in programma domani sul circuito di Baku. Il finlandese ha preceduto il compagno di squadra Lewis Hamilton, mentre in seconda fila partiranno Sebastian Vettel con la Ferrari e Max Verstappen con la Red Bull. Charles Leclerc, partirà con l’altra Ferrari dalla quinta fila.