Fiera di Modena domenica è il giorno del concerto di Andrea Mingardi

Domani, domenica 28 aprile, sarà il giorno della musica all’81esima Fiera di Modena. Protagonista assoluto sarà Andrea Mingardi, istrionico e imprevedibile showman bolognese che ha portato al successo brani amatissimi come “A iò vest un marzian” e “La fira ed San Làzer”. Il suo live – ad ingresso gratuito – si terrà all’Arena Spettacoli a partire dalle ore 15.30.

Ma domani è anche la giornata dell’unica tappa italiana del Global Laser Round City Tour: disciplina emergente e spettacolare – ha avuto il suo “battesimo” alle Olimpiadi di Pechino – in cui l’abilità nel tiro con pistole laser si somma alle qualità di mezzofondista. La competizione prenderà il via a partire dalle ore 14.00. Restando in ambito sportivo, nel campo delle discipline orientali, presso l’Oriental Combat Arena, dopo l’apertura dei cancelli (ore 10.00) partirà un torneo di combattimento a contatto leggero organizzato da Guerrieri del Tiepido e Shoot Team Academy. Nell’area esterna, ancora solo per domani, sono previste prove di arrampicata sportiva, mentre, all’interno del padiglione C, dalle 10.00 alle 22.00, si potrà impugnare la racchetta per giocare a squash e a tennis. Il tutto come sempre, sotto gli occhi attenti ed i consigli degli istruttori federali. Anche la danza avrà un suo momento dedicato: in particolare alle ore 16.00, si terranno esibizioni di Cheer, danza e ginnastica ritmica a cura di Aneser Asd, mentre alle ore 19 è prevista una seduta di Yoga.

Come da tradizione anche gli amanti del gusto potranno trovare diverse proposte. Dalle 10.00 alle 22.00, presso lo stand Assaggiare per Conoscere, a cura di AED ABTM, sono ad esempio previste una serie di degustazioni in purezza o in abbinamento di prodotti tipici anche modenesi. Ma la modenesità, riguarderà anche un altro appuntamento di domani: quello alle ore 16 nella Sala 400 al primo piano del Quartiere fieristico dove si terrà la 15esima edizione del Premio “Fedeltà e Solidarietà” istituito dall’Unione Società Centenarie Modenesi per riconoscere l’apporto e il contributo fornito dai Soci delle Centenarie alla crescita e allo sviluppo dell’associazionismo a Modena. Da ricordare infine le molte iniziative proposte nell’area LibriInfiera che dalle 10.30 alle 12.00 promuove “Un segnalibro salva pianeta” con la possibilità di disegnare e colorare il proprio segnalibro. Nel pomeriggio, alle 15.00 ed alle 16.00 saranno due le attività in programma: “A scuola dalla natura”, laboratorio di semina per bimbi e “Origami”, altro laboratorio rivolto ai più piccoli su come costruire gli origani. Si chiude infine, con la presentazione del libro di cucina, rivolta a tutti, “Ricordi, Ricette, Consigli” di Claudia Maria Boni.