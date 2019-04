Incendio in via Clelia

Poteva andare decisamente peggio. Attimi di apprensione in via Clelia, nel pomeriggio poco prima delle 15, a causa di un incendio divampato tra i civici 32 e 34, presso i quali ha sede la polleria macelleria “Fratelli Columbu”, uno degli esercizi storici del centro cittadino.

Le cause, in corso di accertamento, sarebbero accidentali, ma tuttora al vaglio dei Vigili del Fuoco, sul posto in tempo per limitare i danni di un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Subito circoscritte, le fiamme hanno invece danneggiato marginalmente l’esercizio, risparmiando arredi e suppellettili e soprattutto i piani superiori dello stabile e gli altri esercizi della via. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche Polizia di Stato e la Municipale.