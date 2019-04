Montecreto: uomo accusa malore, trasportato in ospedale con l’elicottero

Questa mattina il soccorso Alpino è intervenuto in località Cervarola, nel comune di Montecreto. Un uomo di sessant’anni, residente in provincia di Modena ha accusato un malore durante una passeggiata. Sul posto sono immediatamente intervenuti i tecnici del SAER ed Elipavullo. Una volta raggiunto, l’uomo è stato stabilizzato e imbarellato, quindi trasportato all’Ospedale di Baggiovara in condizioni di media gravità.