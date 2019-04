Ordinano cibo e alla consegna lo rapinano

Ieri sera intorno alle 23.20 una Squadra Volante della Questura è intervenuta in via A. Da Genova, nei pressi del campo nomadi, chiamata da H. A., originario del Pakistan, residente a Reggio Emilia, a seguito di rapina.

L’uomo, titolare di un’attività di ristorazione sita in via Secchi si era recato sul posto a seguito di una ordinazione giunta sul proprio telefono cellulare e con consegna prevista in via Da Genova dove, una volta arrivato, è stato affrontato da due giovani che lo hanno picchiato sottraendogli l’ordinazione dei panini e dileguandosi.